La Fuerza Aérea Uruguaya (FAU) y el Grupo de Respuesta e Inteligencia de Aduanas (GRIA) realizaron un operativo contra el contrabando de cigarrillos que permitió desarticular centros de acopio y distribución en Montevideo, Canelones y San José. La acción formó parte de un despliegue coordinado de vigilancia y control destinado a combatir el tráfico ilícito y reforzar la seguridad fronteriza.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Según informó la FAU, los allanamientos se efectuaron en predios donde se presumía que operaban depósitos de mercadería de origen extranjero. Allí se localizó y aseguró el material destinado a su distribución en distintos puntos del país.

Durante los procedimientos se incautaron 773 cajas de cigarrillos, además de bebidas alcohólicas, jabones y pasta de dientes. También se retuvieron dos camiones y una camioneta empleados para el transporte de la carga. En total, fueron detenidas cuatro personas, vinculadas presuntamente a la operación delictiva.

El valor estimado de lo incautado supera los 100 millones de pesos uruguayos.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La FAU destacó la relevancia del trabajo interinstitucional y reafirmó su “compromiso permanente con la defensa, la seguridad y la protección de los intereses nacionales”, según expresó la Dirección de Comunicación Institucional, encabezada por la coronel (Nav.) Marisol Diana.