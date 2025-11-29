PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El secretario de Turismo de Caxias do Sul, Felipe Gremelmaier, realizó una visita oficial al Departamento de Colonia para dar continuidad a los diálogos iniciados en el Festival de Turismo de Gramado (Festuris). La agenda permitió avanzar en un proyecto de hermanamiento que apunta a estrechar la cooperación turística y cultural entre ambas regiones.

Aunque el recorrido incluyó puntos emblemáticos como el Barrio Histórico de Colonia del Sacramento, Patrimonio Mundial, y la Plaza de Toros Real de San Carlos, Carmelo ocupó un lugar central en la visita por su papel estratégico dentro de la oferta turística departamental.

Acompañado por el director de Turismo de la Intendencia de Colonia, Martín Álvarez, Gremelmaier dedicó una parte sustancial de la jornada a conocer la ruta enoturística carmelitana, con visitas al Almacén La Capilla, Bodega Cordano y el establecimiento Pueblo Tannat. Allí se interiorizó sobre la consolidación de Carmelo como destino de vinos, gastronomía y experiencias de paisaje, un modelo que la delegación brasileña identificó como un ejemplo relevante para futuras acciones de cooperación.



La agenda se completó con visitas a emprendimientos de producción láctea en Colonia Este —La Cremerié y La Cumbre—, con el objetivo de comprender la diversidad del ecosistema turístico departamental.

En los encuentros mantenidos, las autoridades retomaron lo conversado en Gramado y definieron líneas de trabajo que contemplan a Carmelo como un punto de articulación clave para el intercambio entre Caxias do Sul y Colonia, especialmente en enoturismo, promoción conjunta y desarrollo cultural.

Caxias do Sul, en Rio Grande do Sul, cuenta con cerca de medio millón de habitantes y un creciente dinamismo turístico, factores que ambas delegaciones buscan aprovechar para generar sinergias sostenidas.