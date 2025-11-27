La Escuela Taller de Artes y Oficios Patrimoniales “Manuel Lobo” realizó este martes su acto de fin de cursos en la Plaza de Toros del Real de San Carlos. La actividad contó con la presencia del intendente de Colonia, Guillermo A. Rodríguez, autoridades de la Intendencia, representantes locales, docentes, estudiantes y sus familias.

Durante las intervenciones, el director de la Escuela Taller, Eduardo Barale, repasó las líneas de trabajo de la institución vinculadas al rescate y conservación del patrimonio departamental. Destacó los proyectos desarrollados en la Plaza de Toros, el Frontón del Real de San Carlos y el Barrio Histórico, así como las recientes intervenciones en el puente y portón de campo. También subrayó la relevancia del laboratorio de conservación, el único en Uruguay, y el rol formativo y social que la escuela impulsa entre sus estudiantes.

El director de Desarrollo Humano, Ricardo Planchón, centró su mensaje en la expansión territorial de la institución. Señaló que, en línea con la orientación del intendente Rodríguez, la Escuela Manuel Lobo busca descentralizar su presencia y ampliar sus espacios de formación en varias localidades del departamento. En ese contexto, mencionó el interés concreto de avanzar en Juan Lacaze y Carmelo, dos ciudades donde se proyecta fortalecer la enseñanza de oficios patrimoniales y promover nuevas oportunidades laborales. También informó que se estudia instalar actividades en la zona este del departamento.

Por su parte, el intendente Rodríguez valoró el trabajo del equipo de la Escuela Taller y remarcó que uno de los objetivos de esta gestión es que las capacitaciones lleguen a todas las comunidades, incluidas las ciudades del oeste como Carmelo, para generar mano de obra calificada en oficios que hoy tienen alta demanda.

Tras los discursos, se entregaron obsequios y diplomas a los estudiantes, y dos egresadas del curso de Herrería compartieron un mensaje dirigido a las generaciones que continúan su formación.