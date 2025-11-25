Claridad FM 90.9, emisora identificada con la sigla CX 215 y operativa en el departamento de Colonia, mantendrá su actual programación hasta el 31 de diciembre. A partir del 1 de enero, la grilla será suprimida y se concretará un cambio de administración, en el marco de una operación que incluye también las señales de Montevideo (97.9) y Maldonado (102.5).

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La negociación habría sido acordada entre un grupo empresarial argentino encabezado por Gerardo Werthein, ex canciller del gobierno de Javier Milei, y Gabriel Hochbaum. La operación podría suponer un reordenamiento significativo en el mapa de medios del departamento de Colonia.

Hasta el momento no se ha confirmado cuál será el futuro editorial de la emisora ni quién asumirá la conducción de la señal, lo que ha generado incertidumbre en el ámbito local. En Colonia, tanto la Asociación de la Prensa del Uruguay (APU) como el PIT-CNT observan con atención la situación, en medio de versiones que vinculan el nuevo proyecto con El Observador Radio, una señal vinculada al multimedio argentino.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La información también ha reactivado especulaciones sobre el interés de algunos sectores políticos, como el Movimiento de Participación Popular (MPP), ya que la radio estaba alineada a ese grupo político, uno de los permisarios actuales de la frecuencia es el Senador Nicolas Viera.

La emisora pertenece a la sociedad de responsabilidad limitada «Radio Claridad Colonia SRL», cuyos integrantes —según consta en la Resolución del Poder Ejecutivo N° 545/013— son Juan Carlos Arellano Allietti, Héctor Umberto Pontet Mouglia y el senador Nicolás Viera Díaz, en partes iguales.

El anuncio del cambio de administración ha tomado por sorpresa a trabajadores y actores del sector, ante la falta de información oficial sobre los términos de la operación o sus eventuales implicancias para los contenidos periodísticos y la continuidad de los actuales equipos.