Todo empezó con una inquietud en las aulas de la Escuela N.º 9 de Villa La Paz. Lo que al principio fue una serie de preguntas sobre el entorno, derivó en un proyecto que hoy moviliza actores nacionales e internacionales: restauración ambiental y educación comunitaria.

Este martes 25 de noviembre, a las 11 de la mañana, se anunciará oficialmente la llegada a Uruguay de la organización de la sociedad civil (OSC) Nativos, dedicada a la defensa del ambiente y al trabajo territorial con comunidades. El anuncio tendrá lugar en la sede de la Fundación Fontaina Minelli, ubicada en calle Portugal 167, en la ciudad de Colonia del Sacramento.

Según informaron los organizadores, la presencia de Nativos en el país estará directamente vinculada al acompañamiento del proyecto escolar nacido en Villa La Paz. Para ello, estarán presentes en el acto Alejandro Corvi (director técnico), Agustín Geremia (director de innovación) y Silvio Mussini (director institucional) de la OSC.

Del aula al territorio

En horas de la tarde, los representantes de Nativos mantendrán una reunión con la directora de la Escuela N.º 9 para coordinar la implementación del proyecto en territorio. La propuesta, centrada en restauración ambiental y educación comunitaria, se plantea como un proceso participativo, con foco en el entorno inmediato y la formación en valores ambientales desde edades tempranas.

El itinerario de la jornada continuará con encuentros en Nueva Helvecia y en la zona de El Ensueño, donde se prevé avanzar en acuerdos y líneas de acción que amplíen el alcance de la iniciativa.

Educación, ambiente y comunidad

La llegada de Nativos no representa solo el ingreso de una organización ambientalista al país. Es también el reflejo de un proceso que comenzó con una inquietud escolar y que, a partir de la participación activa de docentes y estudiantes, logró captar el interés de actores especializados en restauración ambiental.

En un tiempo donde las palabras “crisis climática” suelen parecer lejanas o abstractas, este proyecto devuelve la mirada al territorio, al aula, al gesto de observar un árbol, un arroyo o una calle, y preguntarse cómo cuidarlos mejor.

Y todo, desde una escuela pública rural del interior.