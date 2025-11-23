La Armada Nacional informó este domingo que continúa la búsqueda de una mujer desaparecida en la zona de Playa El Calabrés, en Colonia, después de que familiares hallaran una carta que motivó la intervención urgente de Prefectura. Las autoridades llevan 24 horas de operativo sin resultados.

Según el comunicado, la investigación avanzó con nuevos elementos que sostienen la hipótesis inicial, aunque por el momento no se han obtenido testimonios que permitan confirmarla.

La planificación fue actualizada para ampliar el área de rastreo, en función del tiempo transcurrido y de las condiciones meteorológicas. En el operativo trabajan dos vehículos terrestres, dos embarcaciones y un equipo integrado por dos oficiales y ocho tripulantes.

A las 20.00 del domingo se suspendieron las tareas marítimas y la búsqueda a pie, mientras que los patrullajes terrestres continuarán durante la noche.

Prefectura destacó la incorporación, desde el mediodía, de personal y medios de la Subprefectura de Juan Lacaze, lo que permitió extender la cobertura del operativo. Además, anunció que este lunes 24 de noviembre se integrará un equipo del Grupo de Buceo de la Armada para reforzar las tareas en el agua.

Las autoridades mantienen el despliegue y continuarán informando sobre los avances del operativo.