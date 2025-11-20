El Congreso de Intendentes llevará adelante este jueves 20 de noviembre su 7.ª Sesión Plenaria, una instancia marcada por encuentros con autoridades del gobierno nacional para fortalecer la articulación entre los gobiernos departamentales y las distintas áreas del Estado. La jornada comenzará a las 10:00 y concentrará audiencias clave para la planificación territorial, la política exterior y el desarrollo educativo y sanitario.

Agenda de la sesión

La jornada se abrirá con la aprobación de las Actas de Resoluciones correspondientes a las 5.ª y 6.ª Sesiones Plenarias. A partir de allí, la mesa del Congreso recibirá a representantes ministeriales y de organismos públicos para abordar temas estratégicos que atraviesan la gestión departamental.

Planificación territorial y desarrollo urbano

A las 10:15, autoridades del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, encabezadas por el subsecretario Christian Di Candia, expondrán sobre líneas prioritarias vinculadas al desarrollo urbano y territorial. La audiencia busca avanzar en criterios comunes para la planificación de ciudades y localidades del país, en un contexto donde los gobiernos departamentales reclaman mayor coordinación técnica y normativa.

Cooperación internacional desde los territorios

A las 11:00, el canciller Mario Lubetkin se reunirá con los intendentes para dialogar sobre la estrategia de política exterior y los mecanismos para fortalecer la inserción internacional del país desde una perspectiva descentralizada. La propuesta apunta a incorporar a los gobiernos departamentales en la agenda diplomática, alineando prioridades locales con los objetivos globales del Uruguay.

Educación y presencia territorial de la ANEP

A las 12:00, autoridades de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) presentarán un informe detallado sobre los trabajos que el organismo viene desarrollando en distintos departamentos. Se trata de una actualización sobre infraestructura, programas educativos y líneas de acción que impactan directamente en los territorios.

Salud mental y territorialidad: proyecto ECHO

Desde las 12:40, la Mesa del Congreso presentará su informe, que incluirá la consideración del convenio con la Facultad de Medicina vinculado al proyecto ECHO (Extension for Community Healthcare Outcomes). La propuesta, impulsada por el Prof. Emérito Dr. Henry Cohen, apunta a democratizar el acceso a servicios especializados de salud mental mediante teleasistencia y trabajo colaborativo entre equipos de todo el país.

Cierre y asuntos varios

La sesión está prevista para culminar a las 13:00, con un espacio destinado a asuntos varios, donde los intendentes podrán elevar temas adicionales para la agenda común.