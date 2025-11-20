Montevideo, 19 nov (EFE).- Uruguay lleva a cabo una investigación epidemiológica ante la sospecha de un brote de sarampión en el oeste del país.

Así lo informó este miércoles el Ministerio de Salud Pública en un comunicado en el que detalló que esto ocurre en una zona cercana a la localidad de San Javier, ubicada en el departamento de Río Negro.

En este momento se trabaja para confirmar si hay casos positivos, al tiempo que hace un seguimiento de las personas que estuvieron en contacto con los posibles afectados.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Asimismo, ya se implementaron medidas de bloqueo para evitar la posible diseminación. En ese sentido, las escuelas de la localidad darán clases virtuales.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Por otra parte, la cartera recuerda a la población las medidas de prevención establecidas para contactos de casos sospechosos o confirmados y pidió que hagan un monitoreo diario de signos y síntomas compatibles con sarampión desde el día cinco al veintiuno después de la exposición.

«Ante la aparición de fiebre, exantema y otras manifestaciones como tos, rinitis y conjuntivitis, se solicita consultar de inmediato al prestador de salud», apunta.

En Uruguay, los últimos casos Situación nacional de sarampión se confirmaron en el año 2020 y fue en personas con antecedentes de viaje.

Asimismo, este año se reportó un caso de un extranjero que visitó el país durante el período de transmisibilidad, pero luego no se detectaron casos asociados. EFE