En la apertura de las VII Jornadas Técnicas de Compras Estatales, el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, expresó que el Poder Ejecutivo impulsa una política de adquisiciones públicas orientada a fortalecer el desarrollo nacional.

Según datos presentados por la Agencia Reguladora de Compras Estatales (ARCE), cada año se publican más de 119.000 adjudicaciones en sus plataformas. Actualmente, el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE) cuenta con más de 55.000 proveedores activos, de los cuales el 95 % corresponde a empresas nacionales.

Durante el evento, Sánchez destacó que los equipos responsables de las compras públicas constituyen un componente clave de la Administración. Según indicó, su función contribuye a definir políticas que impactan en el bienestar social, económico y ambiental mediante la contratación de bienes y servicios y la optimización del gasto público.

El jerarca subrayó que, tras seis años sin realizarse, las jornadas se reanudaron como muestra del valor que el Gobierno asigna a las compras públicas. Afirmó además que esta herramienta debe trascender la lógica tradicional de adquirir “bueno, bonito y barato”, e incorporar objetivos de desarrollo económico, social y sostenible, alineados con el proyecto del Gobierno nacional.

Sánchez planteó la necesidad de que el sistema de adquisiciones estatales promueva la participación de pequeñas y medianas empresas, así como de actores de la economía social y solidaria, con énfasis en criterios de equidad, sustentabilidad y políticas de género. Señaló también que las compras del Estado representan el 13 % del producto bruto interno (PBI) y que su orientación estratégica puede contribuir a diversificar la matriz productiva.

Ejes del nuevo plan estratégico de la ARCE

La directora de la ARCE, Isis Burguez, informó que al encuentro fueron convocados compradores públicos, proveedores y representantes de organismos nacionales e internacionales, entre ellos el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que respaldan técnicamente al organismo.

La actividad se enmarca en el Plan Estratégico 2025-2030, en vigor desde el 1 de marzo de 2025 hasta el 28 de febrero de 2030. El documento establece cuatro ejes de acción:

Desarrollo y consolidación del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas (SNCP). Impulso a la sostenibilidad, la innovación y el desarrollo en las adquisiciones. Profesionalización de los compradores públicos. Fortalecimiento de la transparencia, la integridad y la rendición de cuentas.

La ARCE tiene entre sus cometidos asesorar y promover un sistema de compras públicas eficiente, transparente y competitivo, basado en principios de probidad y sostenibilidad.