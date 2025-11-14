El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) informó que se esperan condiciones de inestabilidad atmosférica que darán lugar al desarrollo de tormentas de variada intensidad durante el fin de semana.

Según el comunicado oficial, durante la tarde del sábado 15, una masa de aire cálido, húmedo e inestable provocará tormentas —algunas localmente fuertes— principalmente al norte del río Negro.

A partir de la noche del sábado y a lo largo del domingo 16, se prevé el ingreso de un sistema frontal desde el suroeste hacia el noreste del país. Este fenómeno favorecerá la formación de tormentas muy fuertes, y en algunos casos, puntualmente severas.

Los departamentos del litoral oeste, centro-sur y este del territorio nacional serían los más afectados por estos eventos.

En las zonas alcanzadas por las tormentas podrían registrarse rachas de viento intensas, actividad eléctrica significativa, caída de granizo y lluvias abundantes en cortos períodos.

Inumet recomienda a la población mantenerse informada a través de sus canales oficiales ante posibles actualizaciones o alertas meteorológicas.