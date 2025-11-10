PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Este miércoles 12 de noviembre, entre las 08:00 y las 19:00, se celebran las Elecciones Universitarias 2025 en la Universidad de la República (Udelar). Participarán 339.774 personas de los tres órdenes universitarios: estudiantes, egresados y docentes.

La votación es obligatoria, y no se aceptarán votos observados por estar fuera del departamento correspondiente. Se recomienda consultar el padrón electoral y los circuitos habilitados con antelación.

¿Qué se elige?

Asamblea General del Claustro: 3 representantes docentes, 2 egresados y 2 estudiantiles.

Asamblea del Claustro de cada Facultad: 15 docentes, 10 egresados y 10 estudiantes.

Consejo de Facultad: Según la unidad académica, se eligen representantes de los tres órdenes.

En todos los casos se elige también el doble número de suplentes.

¿Cómo se vota?

Se entregarán hasta tres hojas de votación por persona, dependiendo del órgano a integrar. Cada hoja corresponde a:

Asamblea General del Claustro

Asamblea del Claustro de la Facultad

Consejo de Facultad (solo en algunas facultades)

Más información oficial está disponible en el sitio web de la Udelar:

www.udelar.edu.uy