Los domingos en Carmelo podrían tener un nuevo paisaje: puestos coloridos frente al río, feriantes ofreciendo productos locales, artesanías y gastronomía sobre la Rambla de los Constituyentes. Esa es la visión que impulsa un grupo de emprendedores del Paseo de Compras de Plaza de las Naciones, quienes iniciaron una serie de reuniones con autoridades locales con el objetivo de rediseñar el formato y ubicación de la feria.

El cambio no es solo de geografía. Se trata de una propuesta más ambiciosa que busca integrar al territorio como parte de la experiencia comercial y cultural, permitiendo una mayor circulación, visibilidad y vínculo con los espacios públicos más transitados de la ciudad.

El nuevo esquema plantea que la feria dominical se instale de forma permanente en la Rambla de los Constituyentes, reemplazando a su actual sede en Plaza de las Naciones. Además, se proyecta una dinámica de rotación a lo largo del año, participando en puntos estratégicos como la Plaza Independencia y Playa Seré durante eventos especiales o fines de semana con alta convocatoria.

La coordinación de esta propuesta está siendo evaluada de forma conjunta entre los feriantes y tres instituciones clave: la Unidad Pymes de la Intendencia de Colonia, la Dirección de Higiene y el Municipio de Carmelo. El objetivo, aseguran, es generar un modelo más flexible y sostenible, que fortalezca la economía local, atraiga al turismo y potencie el uso activo del espacio público.

Este rediseño no solo responde a necesidades logísticas o de visibilidad, sino también a una lectura más amplia de cómo el comercio a pequeña escala puede integrarse al entramado urbano como una experiencia social y cultural.

Si bien el proyecto aún está en fase de diseño y consultas, los impulsores confían en que podrá implementarse en los próximos meses. De concretarse, Carmelo sumaría un nuevo circuito ferial dinámico, con identidad local y vocación itinerante.