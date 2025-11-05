Un hombre de 49 años fue hallado sin vida en la mañana de este miércoles en una vivienda ubicada en la calle Domingo Baqué, en la ciudad de Colonia, luego de un incidente de carácter familiar que terminó en homicidio.

La llamada de alerta ingresó al servicio de emergencias 911 sobre las 08.20 horas, solicitando presencia policial ante un conflicto doméstico. Al arribar al lugar, los agentes encontraron a un hombre tendido en el suelo. Minutos después, un equipo médico de emergencia móvil constató su fallecimiento.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La víctima, identificada como R.G.V.A., presentaba lesiones compatibles con arma blanca. Según informaciones primarias, el presunto agresor sería el hijo de la pareja de la víctima, con quien habría mantenido una discusión momentos antes del ataque.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Personal de Policía Científica trabajó en el lugar para realizar las pericias correspondientes y recoger evidencias. La fiscal de 2do. Turno se presentó en el domicilio y asumió la dirección de la investigación.

El presunto autor, de 36 años, fue detenido y permanece a disposición de la Justicia mientras avanzan las actuaciones para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar los móviles del crimen.