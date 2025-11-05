El jefe de Policía de Colonia, Paulo Costa, reiteró su preocupación por el avance de delitos vinculados al narcotráfico y al lavado de activos en el departamento.

Lo hizo durante una conferencia de prensa realizada este lunes en Colonia del Sacramento, donde abordó las repercusiones personales e institucionales que tuvo una anterior entrevista en la que ya había hecho mención al tema.

En una entrevista publicada por La Diaria, Costa había señalado que en algunas ciudades costeras del departamento se detectaban situaciones que “llaman la atención” por su relación con el manejo de dinero e inversiones. Sus palabras tuvieron entonces eco a nivel nacional: fueron respaldadas por el Presidente Yamandú Orsi y, al mismo tiempo, criticadas desde filas del Partido Nacional.

Durante la reciente conferencia de prensa, Costa volvió sobre el tema sin evasivas. “Se trata de delitos de narcotráfico, delitos de lavado de activos que se conectan y los hechos están ahí. Que lo analicen. Yo creo que la situación es preocupante”, expresó.

¿Qué quiso decir el jefe de policía?

El uso de la palabra “preocupante” en boca de la máxima autoridad policial del departamento no es menor. Aunque Costa evitó dar detalles concretos, sus declaraciones refuerzan la idea de que en Colonia podrían estar operando redes delictivas complejas que involucran el flujo ilegal de dinero y posibles vínculos con el narcotráfico.

La frase “los hechos están ahí”, pronunciada por la máxima autoridad policial departamental, deja entrever que las autoridades manejan información que podría sustentar esas sospechas. Aunque el jefe de Policía no presentó públicamente pruebas ni realizó señalamientos específicos, sí reafirmó que existen elementos que, al menos desde su perspectiva, justifican el llamado de atención.

También señaló que se trata de “delitos de lucro, que todos se conectan”, lo cual puede interpretarse como una referencia al entramado delictivo que, en diversas partes del país y de la región, vincula el narcotráfico con el lavado de activos.

Un mensaje con alcance institucional y político

Las palabras de Costa tienen un doble impacto. Por un lado, revelan la preocupación interna de la Jefatura de Policía ante fenómenos que podrían estar incidiendo en la seguridad pública de forma más estructural. Por otro, exponen la tensión que puede generarse cuando un jerarca policial menciona de forma explícita delitos sensibles sin detallar investigaciones en curso, lo que deja margen para la interpretación —y la controversia— en el plano político.

El propio jefe reconoció que la repercusión de sus dichos tuvo consecuencias personales. “Obviamente que me afectó, eso es verdad. Justo era el día de mi cumpleaños y recibo esa noticia a primera hora”, comentó ante los medios. No obstante, reafirmó su compromiso con el cargo: “Venimos a trabajar, para mí es un privilegio ser el jefe de Policía de Colonia”.

Costa añadió que su gestión se enfoca en “reducir la violencia y la desigualdad”, en una región que calificó como “la más violenta del mundo”, en alusión a los niveles de homicidios en América Latina.

¿Qué sigue?

Aunque el jefe de Policía dio por “laudado” el tema en lo personal, el trasfondo de sus declaraciones abre interrogantes sobre el estado actual del crimen organizado en Colonia y el alcance de las investigaciones en curso. El mensaje institucional queda claro: hay delitos complejos que, según la autoridad policial, requieren atención y análisis.

La profundidad de sus palabras sugiere que el fenómeno delictivo en el departamento no se limita a episodios aislados, sino que podría responder a lógicas de criminalidad organizada. El llamado de Costa —implícito en su frase “que lo analicen”— apunta a una mirada más amplia sobre lo que ocurre en la región.