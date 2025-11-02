MetSul Meteorologia alertó este fin de semana sobre una situación meteorológica de muy alto riesgo para el sur de Brasil hacia el final de esta semana, debido a la posible formación de un ciclón intenso frente a las costas de Rio Grande do Sul. El sistema podría generar fuertes lluvias y vientos intensos, y aunque el foco se encuentra en territorio brasileño, Uruguay sigue de cerca su evolución ante un posible impacto indirecto.

Proceso de formación

Los modelos meteorológicos —tanto tradicionales como los desarrollados con inteligencia artificial— coinciden en la formación de una baja presión profunda entre el jueves 6 y el sábado 8. El proceso se iniciará con un sistema de baja presión en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el Pacífico, que se desplazará hacia el noreste de Argentina el viernes.

En ese momento, se espera que la baja presión en altitud se acople con otra en superficie, lo que daría lugar a un proceso de ciclogénesis. Esto generaría un ciclón con valores de presión superficial extremadamente bajos (994-995 hPa), inusuales para la región.

Impactos previstos

Durante el viernes, la baja presión se situaría sobre Rio Grande do Sul, lo que convertiría ese día en el más inestable de la semana. Los modelos indican precipitaciones de entre 50 y 100 mm en 24 horas en muchas localidades del estado brasileño, con acumulaciones aún mayores en algunas zonas. También se prevén tormentas fuertes, riesgo de granizo y vientos intensos.

La ciudad de Porto Alegre y su entorno figuran entre las áreas de mayor riesgo.

Aunque el epicentro del fenómeno está en Brasil, la circulación de humedad y el avance del sistema hacia el Atlántico podría generar condiciones adversas también en regiones vecinas, como Uruguay.

Vientos intensos

Las ráfagas más intensas se esperan entre la tarde del viernes 7 y el sábado 8. Modelos internacionales indican que los vientos podrían superar los 100 km/h en zonas cercanas a la frontera con Uruguay, como Lagoa dos Patos, Porto Alegre y las costas central y norte de Rio Grande do Sul. Algunas de estas ráfagas podrían alcanzar también el sur de Santa Catarina y su meseta.

Riesgo de afectación regional

Aunque MetSul no hace una mención directa a Uruguay, la proximidad geográfica de los fenómenos —y la magnitud proyectada del sistema— hace que las autoridades uruguayas permanezcan en alerta ante la posibilidad de que la inestabilidad, las lluvias intensas o el viento se extiendan hacia el territorio nacional.

Seguimiento constante

La evolución del ciclón será clave para determinar el alcance final de sus efectos. MetSul advierte que los modelos meteorológicos pueden variar a medida que se acerque el evento, y recomienda seguir los pronósticos actualizados durante la semana.