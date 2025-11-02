Quedó conformada la Comisión de Seguimiento de la Gestión del Permiso Nacional de Conducir por Puntos, una instancia interinstitucional que contará con la participación activa del Congreso de Intendentes, en coordinación con la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev) y otros organismos vinculados a la movilidad y el tránsito.

En representación del Congreso participaron los asesores Juan Pígola, Gabriel Camacho y César García, quienes integrarán el grupo responsable de monitorear los avances en la puesta en marcha del nuevo sistema, cuya implementación está prevista para el primer semestre de 2026.

La primera reunión tuvo lugar el lunes 27 en la Torre Ejecutiva y contó con la presencia del presidente de Unasev, Marcelo Metediera; los directores Aníbal Pintos y Natalia López; y la secretaria general del organismo, Fernanda Artagaveytia.

Objetivos de la comisión

De acuerdo con el decreto n.º 181/025, esta comisión tendrá a su cargo el seguimiento de procesos, gestiones y desarrollos relacionados con el nuevo sistema de puntos, así como la revisión de las infracciones gravísimas, la elaboración de contenidos formativos y la supervisión del Programa de Recuperación de Puntos.

El presidente de Unasev anunció que en aproximadamente 25 días se celebrará una nueva reunión, en la que se abordarán temas clave como el desarrollo informático del sistema, la unificación de los registros departamentales de licencias de conducir y la creación de una plataforma web para la interacción con la ciudadanía.

Un cambio cultural en la seguridad vial

Metediera subrayó que tanto el Gobierno nacional como el Congreso de Intendentes coinciden en la importancia de avanzar con la implementación del permiso por puntos como herramienta para reducir la siniestralidad vial y fomentar una conducción más responsable.

Por su parte, Juan Pígola destacó que “existe consenso sobre la relevancia de este nuevo instrumento, aunque será necesario ajustar los plazos según las realidades y capacidades de los gobiernos departamentales”.

¿Cómo funcionará el sistema?

El nuevo permiso por puntos plantea un enfoque integral para la prevención y corrección de conductas en el tránsito. La libreta se otorgará inicialmente con 8 puntos —en el caso de nuevos conductores— y podrá alcanzar hasta 15 puntos como recompensa por buena conducta. Quienes ya posean licencia partirán con 12 puntos.

El sistema combinará sanciones por infracciones graves con mecanismos de recuperación, a través de programas educativos, en un intento por generar un cambio cultural en la seguridad vial.