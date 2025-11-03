Peñarol se consagró campeón del Torneo Clausura al vencer este domingo a Defensor Sporting por 2-1 y de esa forma selló su pase a las semifinales de la Liga Uruguaya, al tiempo que puso la Tabla Anual acumulada al rojo vivo.

El lateral por izquierda Lucas Hernández se convirtió en el héroe del Aurinegro al anotar a los 45 y a los 55 minutos los tantos con los que el conjunto dirigido por Diego Aguirre remontó el tempranero gol del atacante del Violeta Diego Abreu.

El hijo del exfutbolista uruguayo Sebastián ‘el Loco’ Abreu había anotado de penal a los tres minutos de la primera etapa.

Con su victoria, Peñarol llegó a 32 puntos y ya no podrá ser alcanzado por nadie, teniendo en cuenta que, a falta de solo una jornada para el final, Montevideo City Torque lo sigue con 27 y Nacional con 26.

El Aurinegro se clasificó a las semifinales de la Liga Uruguaya, donde se medirá con Liverpool, que en la primera parte de la temporada ganó el Torneo Apertura.

El vencedor de ese partido sellará su pase a la final, frente al ganador de la Tabla Anual acumulada, que por el momento no tiene campeón.

Es que este sábado, Nacional dejó pasar una nueva oportunidad de ganarla al igualar su segundo partido consecutivo. En el debut de Jadson Viera como nuevo entrenador, el Tricolor empató 0-0 frente a Cerro.

Nacional suma en este momento 78 unidades, mientras que Peñarol tiene tres puntos menos, cuando solo quedan tres por jugarse.

En la última fecha, al Tricolor le bastará con un empate para quedarse con la acumulada, mientras que si pierde y Peñarol gana, ambos deberán jugar una final.

En otros encuentros de la penúltima fecha, Montevideo Wanderers consiguió un punto de oro pensando en la Tabla del Descenso al igualar este viernes 2-2con Boston River.

Además, Montevideo City Torque goleó por 0-5 a Progreso y Juventud venció por la mínima Liverpool en juegos disputados el sábado. Este domingo, River Plate y Miramar Misiones empataron 1-1 y Danubio derrotó por 1-2 a Racing.

Este lunes, Plaza Colonia se enfrentará con Cerro Largo con la obligación de ganar. En caso de no hacerlo, el Patablanca perderá la categoría, al igual que ya lo hicieron River Plate y Miramar Misiones. EFE