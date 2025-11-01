Un nuevo siniestro de tránsito fue reportado este sábado en los accesos sur de la ciudad, en Ruta 21, en sentido desde la playa. Según información primaria aportada por vecinos, el hecho ocurrió sobre las 20:00 horas y la ambulancia arribó al lugar sobre las 20.06.

De forma extraoficial, se señala que el vehículo involucrado habría sido conducido por una persona mayor, que presuntamente invadió el carril contrario. Las causas del hecho no han sido confirmadas por fuentes oficiales.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El siniestro se produce apenas un día después de otro accidente de tránsito registrado en una zona cercana, lo que ha generado preocupación entre vecinos de la zona.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Por el momento no se dispone de información oficial sobre el estado de salud del conductor ni sobre posibles afectados.