Carmelo, 31 de octubre de 2025 – Bajo el impulso de jóvenes comprometidos con el entorno, la ciudad de Carmelo se prepara para una nueva jornada de limpieza de playas, una actividad comunitaria que busca dejar en óptimas condiciones las zonas costeras de cara a la temporada estival.

La convocatoria fue impulsada por los colectivos Deportodos (INAU) y Seré-mos Raíces Fuertes, en articulación con el Municipio de Carmelo, la Intendencia de Colonia y el acompañamiento de distintos centros educativos e instituciones locales.

La iniciativa, que fue publicada y promovida a través de las redes oficiales del Municipio, convoca a vecinos y vecinas a sumarse a una mañana de acción ambiental y compromiso ciudadano, con el objetivo de contribuir a la limpieza, el cuidado del ecosistema costero y la conciencia colectiva.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Tres puntos de encuentro

La jornada se desarrollará en tres zonas costeras de Carmelo, en los siguientes horarios:

Playa Vieja : de 09:00 a 10:00

Playa Corralito : de 09:00 a 10:00

Playa Seré: de 10:00 a 12:00

Desde la organización se alienta la participación de toda la comunidad, destacando el carácter voluntario, educativo y participativo de la propuesta. Se recomienda asistir con ropa cómoda, protector solar y guantes si se cuenta con ellos.

Una apuesta al compromiso ciudadano

Esta jornada se inscribe en una serie de actividades de carácter socioambiental que buscan fortalecer la cultura del cuidado del entorno, especialmente en espacios públicos de uso masivo como las playas.

“El objetivo es dejar nuestras playas en condiciones más saludables para la temporada de verano, pero también construir hábitos de respeto y compromiso con el ambiente”, expresaron desde el grupo organizador.