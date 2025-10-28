Juan Lacaze, 28 de octubre de 2025 – Un operativo de inteligencia realizado por la Policía en coordinación con la Fiscalía Letrada de Rosario culminó con la detención de un hombre de 31 años y la incautación de droga, un arma de fuego y dinero en efectivo, durante dos allanamientos simultáneos en la ciudad de Juan Lacaze.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La intervención se llevó a cabo en la tarde del lunes, en viviendas ubicadas sobre la calle Aguas Corrientes. Según informaron fuentes del caso, durante el procedimiento se incautaron 116 envoltorios de pasta base con un peso total de 60 gramos, además de pequeñas cantidades de marihuana. También se requisaron un revólver marca Doberman calibre 22 largo, diez municiones del mismo calibre, tres teléfonos móviles, una motocicleta, una cámara y $6.783 en efectivo.

El sospechoso, cuya identidad no fue divulgada por las autoridades, quedó a disposición de la Justicia y será indagado en las próximas horas por la Fiscalía de Rosario.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El operativo se enmarca en una serie de investigaciones llevadas adelante por la policía local contra el microtráfico de drogas en la zona.