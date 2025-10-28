La Comisión de Seguimiento de la Gestión del nuevo permiso quedó formalmente instalada este lunes 27 en la Torre Ejecutiva, con la presencia de autoridades de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev), encabezadas por su presidente, Marcelo Metediera, e integrantes del Congreso de Intendentes, representado por los asesores Juan Pígola, Gabriel Camacho y César García.

La comisión tendrá la tarea de monitorear el desarrollo e implementación del sistema por puntos, analizar las infracciones gravísimas, elaborar contenidos educativos y supervisar el Programa de Recuperación de Puntos. Así lo establece el decreto n.º 181/025, que regula esta etapa preparatoria.

Según Metediera, en aproximadamente 25 días se convocará una nueva reunión para profundizar en aspectos clave del sistema, como el desarrollo informático, la estandarización de datos de las licencias de conducir y la creación de una plataforma digital que permita la interacción con la ciudadanía.

Tanto el Poder Ejecutivo como las intendencias coinciden en la necesidad de avanzar hacia un modelo que promueva la conducción responsable y contribuya a reducir la siniestralidad vial. En este marco, Pígola destacó que el consenso institucional en torno al nuevo sistema es amplio, aunque advirtió que su implementación requerirá ajustes según las capacidades de cada gobierno departamental.

El nuevo permiso, que introduce un enfoque correctivo y pedagógico, otorgará 8 puntos a los conductores debutantes y 12 a quienes ya posean licencia. Podrán alcanzar hasta 15 puntos si mantienen una conducta vial ejemplar. Las sanciones por infracciones graves restarán puntos, mientras que ciertos comportamientos positivos permitirán recuperarlos, en lo que se perfila como un cambio cultural en la política de seguridad vial del país.