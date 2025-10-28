Con el objetivo de promover una convivencia armónica en el nuevo entorno habitacional, este lunes 27 se realizó en la ciudad de Carmelo el taller “Habitar y construir comunidad”, dirigido a las 17 familias del barrio Gil que serán realojadas como parte del Plan Avanzar, impulsado mediante un convenio entre el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) y la Intendencia de Colonia.

La actividad fue organizada por la Dirección de Planificación Territorial y Ambiente, con la participación de su referente social, la licenciada Annaclaudia Dominici, y de la policía territorial Mariella Arbeleche. También estuvieron presentes la directora de Vivienda, arquitecta Inés Urrutia, y la directora de Género y Generaciones, maestra Isabela Roselli.

El encuentro contó además con el aporte de la licenciada Julieta Purtscher, referente de Inmujeres en Mides Colonia, y con la presencia de la licenciada Gabriela López, jefa de la Oficina Territorial del Mides en Carmelo.

Durante la jornada se abordaron temas vinculados a la convivencia colectiva, se analizaron posibles conflictos derivados de la vida en comunidad y se promovieron herramientas de prevención y resolución dialogada. Asimismo, se introdujeron estrategias para actuar ante situaciones de violencia, en un enfoque centrado en el respeto, la escucha y la construcción conjunta de acuerdos.

El taller se inscribe en una serie de acciones socioeducativas destinadas a acompañar los procesos de relocalización de familias en situación de vulnerabilidad, buscando no solo garantizar el acceso a una vivienda digna, sino también fortalecer el tejido comunitario y prevenir problemáticas sociales asociadas a los cambios de entorno.