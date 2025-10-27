COLONIA DEL SACRAMENTO — Ni la lluvia logró detener la 9.ª edición de la Marcha de Colonia Diversa, que este fin de semana reunió a cientos de personas, colectivos e instituciones en una jornada marcada por la diversidad, el arte y la reivindicación social.

“Esperamos un mes por el sol y llegó la lluvia. Pero aprendimos que no todo lo que moja apaga. A veces, las tormentas también iluminan”, expresaron los organizadores en un emotivo mensaje que sintetizó el espíritu del evento. Las condiciones climáticas adversas no impidieron que la marcha se desarrollara con la energía de siempre y una consigna que atraviesa cada edición: nadie camina solo.

Una marcha con el corazón

La jornada fue posible gracias al trabajo colectivo de voluntarios, artistas, instituciones educativas, empresas y organizaciones sociales que aportaron desde la logística hasta las expresiones artísticas que vistieron la ciudad con los colores de la diversidad.

“Esta 9.ª marcha se hizo con el corazón, con manos que armaron y desarmaron, con artistas que resistieron y se adaptaron. Aquí, nadie camina solo”, destacaron desde la coordinación general, en agradecimiento a quienes sostienen año tras año esta iniciativa.

Un llamado al compromiso social

El acto central incluyó la lectura de una proclama que renovó el compromiso del colectivo con una sociedad más justa, equitativa y libre de violencias. En su tramo final, el mensaje fue directo:

“Nos encanta estar aquí, fieles a nuestros orígenes. Soñamos con un futuro diverso y una sociedad enriquecida con la presencia de todos. Promovemos el respeto a las distintas expresiones, la construcción de prácticas cotidianas libres de homo, lesbo y transfobia. Hoy nos seguimos llamando a la reflexión, porque aún falta mucho.”

“Nuestra sociedad debe mejorar, y por eso llamamos a contribuir en la construcción del cambio. Es desafiante, pero hermoso ser parte. Reclamamos con fuerza lo que falta: Presupuesto, Orgullo y Equidad.”

Rumbo a la décima edición

Tras el cierre de la marcha, la organización anunció que ya se encuentra trabajando en la 10.ª edición, que buscará consolidar lo logrado y avanzar hacia una mayor visibilidad, inclusión y respaldo institucional.

Colonia Diversa se ha transformado en un referente regional en la lucha por los derechos LGBTIQ+, combinando arte, activismo y comunidad en una celebración que trasciende lo simbólico y apunta a cambios concretos en las políticas públicas y las prácticas cotidianas.