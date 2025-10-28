PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides), en coordinación con República Microfinanzas y la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE), lanzó una convocatoria para otorgar 1.110 créditos subsidiados dirigidos a monotributistas sociales de todo el país.

La iniciativa tiene como objetivo principal fomentar el desarrollo de pequeños emprendimientos, ofreciendo condiciones financieras favorables para mejorar su sostenibilidad e impacto económico. Los préstamos estarán orientados a capital de trabajo, inversión productiva o mejoras en los procesos de comercialización.

El período de postulación estará abierto entre el lunes 20 de octubre y el lunes 3 de noviembre. Las personas interesadas deberán contar con registro activo como monotributistas sociales y cumplir con los requisitos establecidos por las instituciones organizadoras.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Más información está disponible en el sitio web oficial del Mides: mides.gub.uy/sociolaboral.