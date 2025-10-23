El Instituto Uruguayo de Meteorología (INUMET) informó que a partir de la madrugada del viernes 24 de octubre se espera una desmejora significativa en las condiciones del tiempo, con precipitaciones y tormentas que podrían ser puntualmente fuertes. El fenómeno estará asociado al ingreso de un sistema frontal de lento desplazamiento, que impactará de forma más notoria en el litoral oeste del país y en la zona sur del río Negro.

Según el pronóstico oficial, los eventos meteorológicos irán ganando intensidad desde la noche del viernes y durante la madrugada del sábado 25, afectando las mismas regiones. En paralelo, se advierte que en zonas de tormenta podrían registrarse rachas de viento fuerte e intensa actividad eléctrica.

Mejora parcial hacia el sábado

Durante la mañana del sábado, se prevé que el sistema frontal comience a desplazarse gradualmente hacia el noreste del país. En ese proceso, las condiciones tenderán a mejorar progresivamente en el suroeste, aunque podrían persistir fenómenos de variada intensidad en el resto del territorio.

INUMET recuerda que las precipitaciones podrán ser localmente abundantes, con acumulados significativos en cortos períodos de tiempo, lo que aumenta el riesgo de anegamientos y complicaciones puntuales.

El organismo recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar las precauciones correspondientes, especialmente en áreas rurales, zonas bajas y puntos críticos de drenaje urbano.