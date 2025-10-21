En el marco del II Encuentro Nacional de Turismo Deportivo, la ciudad de Colonia del Sacramento albergó un taller sobre planificación, gestión y desarrollo de experiencias vinculadas al turismo deportivo. La jornada fue dirigida por Andrés Sarmiento, gerente de la Red Latinoamericana de Turismo Deportivo.

El taller se llevó a cabo en Casa del Sol y contó con la participación de actores del sector turístico, representantes del ámbito deportivo, autoridades del Ministerio de Turismo y delegados de la Intendencia de Colonia. La instancia formativa tuvo como objetivo brindar herramientas para profesionalizar la oferta de productos que combinan deporte y turismo, un segmento en expansión en la región.

La agenda incluyó visitas técnicas a puntos de interés deportivo y patrimonial de la ciudad, como el Frontón, la Plaza de Toros, el Campus Alberto Suppici, el Barrio Histórico —declarado Patrimonio Mundial por la Unesco— y las instalaciones del Club Plaza Colonia.

Esta actividad descentralizada fue parte del Encuentro Nacional de Turismo Deportivo celebrado en Montevideo, organizado por el Ministerio de Turismo y la División de Turismo de la capital. Colonia participó con una delegación integrada por funcionarios de las direcciones departamentales de Deportes y Turismo, dirigentes de instituciones deportivas locales y representantes del sector privado.

El evento reafirma la apuesta por posicionar a Uruguay como destino de experiencias deportivas integradas, en sintonía con las tendencias del turismo sostenible y de cercanía.