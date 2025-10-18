PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Laura Bevegni resultó ganadora de un par de lentes de sol de la marca Oahu, en el sorteo organizado por Casa Osta. La ganadora se acercó recientemente al local para retirar su premio, completando así la entrega correspondiente.

Desde Casa Osta agradecieron la participación de quienes formaron parte de la iniciativa y destacaron el entusiasmo generado por este tipo de propuestas que buscan premiar la fidelidad de sus clientes.

