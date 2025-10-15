PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El Museo de Colonia fue distinguido con el 13º Premio Ibermuseos de Educación por su proyecto «Voces Silenciadas», según informó la Intendencia de Colonia.

La edición 2024 del premio contó con más de 200 postulaciones de 17 países de Iberoamérica. La evaluación estuvo a cargo de profesionales pertenecientes a las Comisiones Nacionales y Especial de Evaluación de Ibermuseos. Además del reconocimiento, el proyecto recibirá un aporte económico de 5.000 euros para su continuidad.

«Voces Silenciadas» es una iniciativa educativa desarrollada por el Museo de Colonia desde 2016. El proyecto fue uno de los ganadores del 7º Premio Iberoamericano de Educación y Museos ese mismo año.

La propuesta aborda los procesos de desplazamiento de habitantes del Barrio Histórico de Colonia del Sacramento vinculados a transformaciones urbanas relacionadas con actividades comerciales y turísticas. El trabajo se centra en registrar y difundir testimonios de personas afectadas por estos procesos, con el objetivo de preservar sus memorias.

El museo, que forma parte de la Dirección de Cultura de la Intendencia de Colonia, continuará el desarrollo del proyecto con apoyo del premio obtenido.