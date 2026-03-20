En el marco del Mes de la Mujer, la Intendencia de Colonia reconoció este mes a tres colonienses destacadas: Claudina Rattaro, Silvia Parodi y Hanna Arias, en un acto institucional que puso en valor su aporte a la sociedad y su recorrido en distintos ámbitos de la vida departamental.

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La actividad fue encabezada por el intendente Guillermo A. Rodríguez y contó además con la presencia de la secretaria general, Belén Rico Skerl, y de la directora de Género y Generaciones, Isabella Roselli.

El reconocimiento se inscribió en las actividades impulsadas durante marzo, un mes en el que organismos públicos, instituciones y colectivos sociales suelen promover espacios de reflexión sobre los derechos de las mujeres, su participación en la vida pública y las desigualdades todavía vigentes.

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En ese contexto, la ceremonia realizada por la Intendencia tuvo como eje distinguir trayectorias concretas. Más que un gesto protocolar, la instancia buscó visibilizar historias personales vinculadas al compromiso, al trabajo y a la presencia activa de mujeres en la comunidad coloniense.

La elección de Claudina Rattaro, Silvia Parodi y Hanna Arias colocó en primer plano tres nombres propios dentro de una fecha de fuerte carga simbólica. En actos de este tipo, el valor institucional no reside solo en la entrega de una distinción, sino en la decisión de señalar públicamente recorridos que la comunidad identifica como valiosos.

La participación de autoridades departamentales y del área de Género y Generaciones reforzó además el carácter oficial de la actividad, en una agenda que durante marzo suele combinar homenajes, reconocimientos y acciones de sensibilización.

El acto dejó así una imagen de reconocimiento público a tres mujeres de Colonia, en una ceremonia que se sumó a las iniciativas desarrolladas en el departamento por el Mes de la Mujer y que buscó destacar, desde el ámbito institucional, el aporte de las homenajeadas a la sociedad local.