Colonia del Sacramento — La Dirección de Juventud del Instituto Nacional de la Juventud (INJU) lanzó oficialmente una nueva edición de la 5K bajo el lema “Con oportunidades las juventudes pisamos fuerte”. El acto se realizó en la sede territorial del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) en Colonia.

En el lanzamiento participaron representantes de distintas instituciones vinculadas a la organización del evento. Por la Dirección de Juventud asistieron Marcelo Galeto y Facundo Maffoni; Diego Berreta representó a la Dirección de Deportes de la Intendencia de Colonia; el profesor Daniel Fontana lo hizo por la Plaza de Deportes, y Maxi Olaverry por la Dirección del Mides. También estuvo presente la técnica de INJU Jéssica Perdomo.

Durante la actividad se contó con la presencia de deportistas vinculados a Plaza Colonia: Cristian Butín, Rubén Casero e Yvo Calleros.

La carrera se llevará a cabo el sábado 15 de noviembre, con punto de partida en la rambla de Colonia, en la intersección de Fosalba y Alberto Méndez, detrás del Liceo N.º 1.

Las inscripciones están abiertas y pueden realizarse a través del siguiente formulario en línea:

https://formularios.mides.gub.uy/215149/inscripcion-a-inju-5k

Hasta el momento, el número de personas registradas supera los 360 participantes. Quienes se inscriban recibirán una remera conmemorativa sin costo.

Más información disponible en el sitio oficial: inju.gub.uy