En el marco de una entrevista publicada por La Diaria, el jefe de Policía de Colonia, Paulo Costa, respondió a una observación del periodista sobre el delito de lavado de activos y su vínculo con las ciudades costeras. El periodista introdujo el tema afirmando que “el delito de lavado, que está en estrecha vinculación al narcotráfico, también se desarrolla muchas veces en ciudades que tienen el atractivo de las costas”.

Frente a esa apreciación, Costa afirmó:

“Nosotros vemos que en Colonia existe cierta pasividad para darse cuenta de algunas situaciones que llaman la atención con el manejo del dinero, con inversiones que se realizan, y creo que la entrada en vigencia de la Ley de Urgente Consideración en el período de gobierno pasado, que flexibilizó los controles para el desembolso de dinero, fue una puerta abierta para eso”.

Observación sobre pasividad institucional

El jefe policial planteó que en el departamento se detectan situaciones que “llaman la atención” por su relación con el manejo del dinero y las inversiones. Según Costa, estas acciones no reciben la atención o el análisis debido por parte de las instituciones responsables, lo que describe como una actitud de “cierta pasividad”.

En su análisis no se señalan actores concretos ni se detallan operaciones específicas, pero sí se enmarca una preocupación sobre la falta de reacción institucional ante fenómenos que podrían requerir mayor escrutinio.

Mención a la Ley de Urgente Consideración

Costa vinculó esta situación con la Ley de Urgente Consideración (LUC), aprobada durante el anterior período de gobierno. Según dijo, la norma “flexibilizó los controles para el desembolso de dinero”, lo que en su opinión abrió un margen para situaciones propensas a ser aprovechadas por estructuras delictivas.

“Fue una puerta abierta para eso”, afirmó, en referencia a las operaciones con dinero cuya legalidad o procedencia podría ser cuestionada.

Crítica al enfoque centrado en el microtráfico

El jefe policial también abordó el enfoque general de la estrategia de seguridad en torno al narcotráfico:

“Creo que el enfoque fue equivocado, en el sentido de centralizarnos en el microtráfico. De hecho, creo que estos últimos episodios que han sucedido, como el atentado a la fiscal Mónica Ferrero, tienen que ver con eso”.

Esta reflexión sugiere que, desde su perspectiva, la atención excesiva al microtráfico puede haber desatendido otras dimensiones del fenómeno delictivo, como el lavado de activos o el crimen organizado de mayor escala.

¿Hay una construcción política en las palabras del jefe de Policía?

La entrevista presenta un conjunto de valoraciones que no se limitan al análisis técnico o policial. Al asociar la falta de control sobre ciertas inversiones con una norma legal de alto perfil —la LUC—, Costa introduce una dimensión normativa y estratégica que excede el ámbito operativo.

Aunque el jefe de Policía no realiza una intervención partidaria ni formula una denuncia explícita, su diagnóstico incorpora elementos que pueden ser leídos como una construcción política sobre una determinada realidad institucional. En este sentido, articula una lectura crítica sobre el marco normativo vigente y sobre la orientación de las políticas públicas en materia de seguridad y control financiero.

No obstante, sus declaraciones se mantienen en el plano de la interpretación institucional, sin atribuir responsabilidades personales ni realizar señalamientos concretos.

Tres puntos

Las declaraciones del jefe de Policía de Colonia se desarrollan a partir de una pregunta periodística y abordan, en forma directa, tres aspectos: la actitud permisiva ante inversiones llamativas, el impacto normativo de la LUC en el control financiero, y la necesidad de revisar el enfoque centrado exclusivamente en el microtráfico.

Su análisis deja planteada una inquietud sobre la eficacia del aparato estatal frente a fenómenos económicos que podrían tener origen delictivo. Y si bien no se encuadra en una lógica partidaria, sí aporta una mirada crítica que contribuye a la discusión sobre el marco legal y la estrategia de seguridad pública en Uruguay.