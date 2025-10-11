El clima comenzará a desmejorar en el sur de América del Sur durante el fin de semana por el desarrollo de un ciclón extratropical que afectará a Uruguay, el sur de Brasil y el norte de Argentina, informó MetSul Meteorologia.

Según los últimos modelos meteorológicos, una zona de baja presión empezará a profundizarse en el centro de Argentina en las últimas horas del sábado. Este sistema dará paso a un proceso de ciclogénesis —formación de un ciclón— el domingo en el área del Río de la Plata, entre Buenos Aires y el sur de Uruguay.

Para el lunes, el ciclón se habrá desplazado al océano Atlántico, moviéndose hacia el sureste, alejándose del continente. Sin embargo, el frente frío asociado avanzará sobre territorio uruguayo y provocará lluvias durante el domingo y parte del lunes, principalmente en el sur y el este del país.

