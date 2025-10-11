El Hotel y Parador Punta Gorda José D’Elía, como ya informamos, dejó de estar bajo administración del Pit-Cnt tras siete años por parte del Ministerio de Turismo. La central sindical gestionaba el establecimiento desde 2018, en el marco de un convenio que establecía una cesión por 25 años.

En las últimas semanas, el sindicato comunicó a sus cinco trabajadores que el edificio sería devuelto, alegando que el emprendimiento presentaba números “en rojo” de forma sostenida. El proyecto nunca logró alcanzar el punto de equilibrio financiero, según reconoció el exsecretario general del Pit-Cnt, Gabriel Melgarejo, quien admitió a Montevideo Portal que el hotel enfrentó un “déficit crónico” desde su inauguración.

Consecuencias laborales tras el cierre

De los cinco empleados, cuatro llegaron a un acuerdo con la central sindical en relación con las indemnizaciones por despido y liquidación salarial. Sin embargo, uno de los trabajadores presentará un reclamo formal, al considerar que el monto ofrecido no se ajusta a lo que legalmente le corresponde. Según informaron sus abogados, el reclamo asciende a $400.000 por diferencias en la liquidación y el despido.

El trabajador, que pidió reserva de identidad por temor a represalias, denunció además que durante su contrato como guardia de seguridad, debió asumir tareas que excedían su rol, como servir desayunos, limpiar habitaciones y realizar mantenimiento. También indicó que el bajo número de personal dificultaba el cumplimiento de jornadas laborales regulares, lo que forzaba extensiones horarias no remuneradas.

Sin respuesta oficial

La redacción de Carmelo Portal intentó contactar al secretario del Ministerio de Turismo, Gabriel Romano, para conocer la situación del lugar. Hasta el momento del cierre de esta nota, no se obtuvo respuesta.

Un emprendimiento con dificultades desde su inicio

El hotel, que cuenta con 14 habitaciones, piscina y parador, fue reinaugurado en 2018 como parte de una iniciativa del Pit-Cnt para promover proyectos de economía social. En declaraciones de ese año, el propio Melgarejo señaló que el objetivo no era obtener ganancias, sino garantizar la autosustentabilidad del emprendimiento.

“La realidad es que no mucha gente lo conoce, y eso hizo muy difícil sostener la operación”, afirmó Melgarejo a Montevideo Portal, al justificar la decisión de retirarse de la gestión.