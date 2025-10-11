PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El presidente de la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE), Juan Ignacio Dorrego, y la directora del organismo, Soledad Marazzano, realizarán una gira oficial por los departamentos de Soriano y Colonia los días martes 14 y miércoles 15 de octubre.

El recorrido tiene como objetivo presentar al nuevo directorio de ANDE ante autoridades y equipos técnicos de ambos departamentos, en el marco del inicio de un nuevo período de gestión. Durante las instancias de trabajo, se prevé identificar y compartir los programas e instrumentos que la agencia mantiene en ejecución en cada territorio, además de exponer la estrategia institucional que guiará su accionar en el próximo quinquenio.

La visita incluirá reuniones con representantes de los gobiernos departamentales y locales, en las que se procurará conocer de primera mano sus prioridades y proyectos estratégicos. De este modo, ANDE busca generar sinergias que permitan avanzar en el diseño y ejecución de políticas de desarrollo productivo y territorial en conjunto con los actores locales.

Con esta gira, el nuevo directorio de ANDE reafirma su compromiso con el fortalecimiento del desarrollo regional y la articulación de políticas que promuevan la innovación, el emprendimiento y la sostenibilidad en todo el país.