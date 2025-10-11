Un grave accidente de tránsito se registró en la madrugada de este sábado en la ciudad de Nueva Helvecia. El siniestro ocurrió en la esquina de las calles 18 de Julio y Greising, e involucró a una moto de la Policía y a otra de un particular, según informó Ro Contenidos y confirmó Carmelo Portal con fuentes de la Jefatura de Policía de Colonia.
El hecho tuvo lugar alrededor de las 4 de la mañana. Como consecuencia del impacto, el conductor de la moto particular, un joven de 19 años, resultó con heridas de gravedad y permanece internado en estado reservado. El funcionario policial, de 21 años, también sufrió lesiones y fue atendido por personal médico.
En el lugar trabajó Policía Técnica, que realizó las pericias correspondientes para determinar las causas del accidente. Se aguarda el resultado de los informes técnicos y médicos para conocer la evolución de los involucrados.
Hasta el momento, la Policía no ha divulgado la identidad de las personas lesionadas.
