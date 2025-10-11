PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Un grave accidente de tránsito se registró en la madrugada de este sábado en la ciudad de Nueva Helvecia. El siniestro ocurrió en la esquina de las calles 18 de Julio y Greising, e involucró a una moto de la Policía y a otra de un particular, según informó Ro Contenidos y confirmó Carmelo Portal con fuentes de la Jefatura de Policía de Colonia.

El hecho tuvo lugar alrededor de las 4 de la mañana. Como consecuencia del impacto, el conductor de la moto particular, un joven de 19 años, resultó con heridas de gravedad y permanece internado en estado reservado. El funcionario policial, de 21 años, también sufrió lesiones y fue atendido por personal médico.

En el lugar trabajó Policía Técnica, que realizó las pericias correspondientes para determinar las causas del accidente. Se aguarda el resultado de los informes técnicos y médicos para conocer la evolución de los involucrados.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Hasta el momento, la Policía no ha divulgado la identidad de las personas lesionadas.