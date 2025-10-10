PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió una advertencia ante la formación de un ciclón extra-tropical sobre la provincia de Buenos Aires, que comenzará a afectar el territorio uruguayo desde la tarde del sábado 11 de octubre hasta la madrugada del domingo 12 .

Según el informe, el fenómeno provocará tormentas puntualmente fuertes y muy fuertes, con mayor impacto en el litoral oeste, norte y parte del este del país.

Vientos fuertes, granizo y actividad eléctrica

En las zonas más afectadas, se prevén rachas de viento intensas, actividad eléctrica significativa y eventual caída de granizo. Inumet advierte que las condiciones podrían generar complicaciones, por lo que recomienda seguir los pronósticos oficiales a través de su sitio web y redes sociales.

En el resto del país, aunque también se esperan precipitaciones, se trataría de lluvias y tormentas de menor intensidad.

Mejoría gradual el domingo

Durante el domingo, el sistema comenzará a desplazarse hacia el este, permitiendo una mejoría paulatina del tiempo. Se anticipa un descenso marcado de las temperaturas, especialmente en el sur del país, así como condiciones ventosas en zonas costeras.

Precaución y seguimiento

Las autoridades reiteran la necesidad de mantener la precaución ante condiciones climáticas adversas, especialmente en actividades al aire libre y traslados por carretera. También se recuerda la importancia de consultar los reportes de Inumet, que se actualizarán conforme evolucione el fenómeno.