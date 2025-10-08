PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Este miércoles, Supermercado Los Balla concretó la entrega de un premio de $600.000 a Nancy Rue, ganadora de una de sus promociones recientes. Según informaron desde la empresa, la beneficiaria destinó el monto a la adquisición de un vehículo.

En el mismo acto se hizo efectiva también la entrega de $35.000 a la Escuela Nº 52, institución seleccionada por la ganadora, como beneficiaria en el marco del programa que acompaña las acciones solidarias del supermercado.

La entrega de premios se realizó en la propia casa central de Los Balla y contó con la presencia de representantes del comercio y de la comunidad educativa.

Desde la organización destacaron el doble propósito de la iniciativa: premiar la fidelidad de los clientes y colaborar con instituciones educativas del departamento.