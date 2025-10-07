Estudiantes de 7.º y 8.º año de UTU participaron en una salida didáctica a la Reserva de Fauna de Carmelo, en el marco de una propuesta educativa orientada a fortalecer el vínculo con el entorno natural y promover el conocimiento de las especies autóctonas.

La actividad se desarrolló en la jornada de ayer e incluyó un recorrido guiado por las instalaciones de la reserva, donde los grupos pudieron observar de cerca diversas especies de fauna de la región y recibir explicaciones sobre su hábitat, comportamiento y estado de conservación.

Los grupos de 8.º A y B estuvieron acompañados por las educadoras Yanina Báez e Ingrid Britos, y los docentes Gustavo Rabino, Margem Beltrame y Agustina Augusto. Por su parte, los estudiantes de 7.º A y B realizaron la visita junto a las educadoras Yanina Báez y Stefania Banchero, y la docente Rossana Bianchi.

Desde la institución se agradeció especialmente al equipo de la Reserva de Fauna y a los integrantes de ADECO, quienes guiaron la jornada con entusiasmo y compromiso, haciendo posible una experiencia enriquecedora para el aprendizaje y el disfrute al aire libre.

La propuesta se enmarca en una línea pedagógica que prioriza las actividades fuera del aula como espacios valiosos para el desarrollo integral del estudiantado, combinando saberes científicos con vivencias significativas.