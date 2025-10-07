La XX Bienal de Teatros del Interior – Premios ATI 2025, celebrada del 3 al 5 de octubre en Paysandú, reafirmó el talento artístico que florece fuera de Montevideo. En esta edición, tres obras representaron al departamento de Colonia y se destacaron en categorías clave, obteniendo premios y elogios de la crítica.

La Intendencia de Colonia, a través de su Dirección de Cultura, informó y felicitó a los grupos, artistas y creadores colonienses que participaron en esta instancia, considerada la máxima celebración del teatro independiente en el interior del país.

Reconocimientos para Colonia

Entre las obras seleccionadas para la Bienal estuvieron Vitalicios (Teatro de la Biblioteca Rodó, Juan Lacaze), El joven araña (DeCartón Teatro, Carmelo) y Las aventuras de la gurisa y cabra chica (El Carmelo Teatro).

Vitalicios fue nominada en varias categorías —incluyendo Mejor Espectáculo, Dirección, Elenco y Vestuario— y obtuvo el premio a Mejor Vestuario, diseñado por Rubén Cortizo.

El joven araña, con dramaturgia de Fernando Pozzo y dirección de Leonardo Martínez Russo, consiguió una victoria destacada: Alejo Bermúdez fue galardonado como Mejor Actor.

Por su parte, Las aventuras de la gurisa y cabra chica recibió una nominación en la categoría de Mejor Ambientación Sonora, gracias al trabajo de Florencia Cúneo.

Una cosecha diversa y potente

Las obras representaron una diversidad de enfoques y sensibilidades. Vitalicios abordó el paso del tiempo con una mirada sensible y teatralmente arriesgada. El joven araña propuso una narrativa fresca que conectó con públicos jóvenes y adultos. Las aventuras de la gurisa y cabra chica, en tanto, destacó por su cuidado diseño sonoro y su apuesta por la infancia como territorio creativo.

Colonia, semillero teatral

La destacada participación de estos colectivos confirma el lugar de Colonia como un referente en el circuito teatral del interior. Sus propuestas, nacidas en bibliotecas, salas comunitarias y espacios autogestionados, continúan demostrando que el arte escénico florece con fuerza en cada rincón del país.