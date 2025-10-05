PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Diecisiete familias del asentamiento conocido popularmente como “Barrio de Gil”, en la ciudad de Carmelo, están convocadas este lunes a una instancia clave en el marco del Plan de Realojo “Aparicio Saravia”.

La reunión se realizará a las 14.30 horas en el Oratorio Don Bosco, donde las autoridades presentarán los detalles del proceso de traslado a las nuevas viviendas construidas junto al cementerio local.

Durante el encuentro se informarán las condiciones acordadas para el realojo y se explicará la documentación que cada familia deberá firmar como parte del procedimiento administrativo previo a la mudanza.

El proyecto forma parte de una política habitacional impulsada para mejorar las condiciones de vida de familias que residen en zonas irregulares o vulnerables. En este caso, el traslado busca ofrecer soluciones habitacionales definitivas con acceso a servicios básicos.