La iniciativa, organizada por la incubadora de liderazgo público +Uruguay, contará con la participación de especialistas del centro de estudios CERES.

Montevideo – La incubadora +Uruguay anunció este lunes el lanzamiento de un nuevo ciclo formativo dirigido exclusivamente a legisladores nacionales. Bajo el título “Análisis de la realidad socioeconómica del país en el contexto global”, el programa propone ocho encuentros presenciales orientados a fortalecer el debate parlamentario mediante el acceso a información especializada y plural.

Diseñado para diputados titulares y suplentes, el ciclo comenzará el próximo 23 de octubre en Montevideo y será impartido por expertos del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (CERES). Entre los ejes temáticos figuran asuntos clave para el desarrollo del país: seguridad, educación, salud, turismo, crédito, forestación, riego y zonas francas.

“Fortalecer la democracia es una tarea con múltiples aristas. Una de ellas consiste en aportar insumos de calidad que enriquezcan el debate legislativo”, afirmó Belén Irigoin, directora ejecutiva de +Uruguay.

Según explicó Irigoin, el nuevo programa responde a una demanda concreta recogida en el diálogo con parlamentarios: la necesidad de contar con herramientas analíticas sólidas para diseñar políticas públicas.

El objetivo central de la propuesta es doble: proporcionar contenidos actualizados que contribuyan a una toma de decisiones más informada y propiciar un espacio de intercambio plural entre representantes de todas las fuerzas políticas.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 13 de octubre. Los interesados deben postularse escribiendo a la dirección de correo electrónico oficial de la organización: [email protected].