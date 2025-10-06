Nueva Palmira – Desde las 8.30 horas de este lunes, el Municipio de Nueva Palmira comenzó a recibir a vecinos cuyas fincas resultaron afectadas por el reciente temporal. La medida busca canalizar la asistencia brindada por la Dirección de Acción Social de la Intendencia de Colonia.

El operativo se desarrolla de forma presencial en las oficinas municipales, donde se solicita a los damnificados aportar sus datos para acceder a apoyo institucional.

Las autoridades locales invitan a quienes se encuentren en esa situación a presentarse de manera voluntaria para iniciar el proceso de ayuda.

