El tránsito se verá parcialmente afectado este lunes en la intersección de Calle Uruguay y 25 de Mayo, a la altura del número 544, debido a trabajos de conexión al sistema de saneamiento.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Según informó el municipio, las tareas forman parte de una intervención programada que implica una nueva incorporación a la red sanitaria. Los trabajos comenzarán durante la jornada y podrían generar demoras en la circulación vehicular en la zona céntrica.

Las autoridades locales exhortaron a extremar precauciones al circular por el área afectada y a contemplar vías alternativas mientras duren las obras.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD