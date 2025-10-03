Carmelo — Para este miércoles 8 a las 19.30 está prevista una reunión en el Municipio de Carmelo entre el alcalde, los concejales y Raúl Largher, organizador de la tradicional Fiesta de la Uva. El encuentro tiene como objetivo principal comunicar los fundamentos que llevaron a la mayoría de los concejales a decidir que la próxima edición del evento se realice en el Teatro de Verano.

Se trata de un asunto que ha generado intercambios en anteriores ocasiones, ya que la postura del organizador —que prefiere la Pista Marcelo Bianchi como escenario— es conocida públicamente. En este nuevo encuentro, se buscará tender puentes y alcanzar consensos, sin descartar la posibilidad de revisar la resolución previamente adoptada por el cuerpo municipal.

El tema fue abordado este lunes en una entrevista al intendente de Colonia, Guillermo Rodríguez, en RadioLugares. Consultado sobre su posición, el jefe departamental indicó que, desde el punto de vista institucional, respaldará la decisión que finalmente adopte el Municipio de Carmelo.

No obstante, aclaró que, como vecino de la ciudad, no vería inconvenientes en que la fiesta se realice nuevamente en la Pista Marcelo Bianchi.

Rodríguez también señaló que durante el año 2026 se prevén trabajos de mejora en la zona del Teatro de Verano, por lo que ese espacio estaría en mejores condiciones para recibir este tipo de eventos a partir de 2027.