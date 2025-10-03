Colonia del Sacramento — Los días 10 y 11 de octubre, el departamento de Colonia recibirá la segunda edición de Design Week Uruguay, un evento de alcance regional que pone el foco en el diseño, la arquitectura y la reflexión sobre la forma de habitar los espacios en el futuro.

La propuesta reunirá a 12 estudios de arquitectura en una exposición inmersiva y al aire libre, con obras e instalaciones desarrolladas bajo el lema “Diseñando para el futuro”. Además, la agenda incluye conferencias con ponentes internacionales, talleres, un foro estratégico de negocios y un espacio tecnológico, junto a propuestas gastronómicas y activaciones creativas.

Durante el lanzamiento del evento, la subsecretaria de Turismo, Ana Claudia Caram, destacó la relevancia de la actividad: “Es un placer para este ministerio estar haciendo esta conferencia de prensa por el lanzamiento de un evento tan importante, donde tendrán la oportunidad de escuchar a especialistas destacados que hablarán de temas innovadores. Es una gran posibilidad que tiene el Uruguay”.

Por su parte, el director de Turismo de la Intendencia de Colonia, Martín Álvarez, subrayó la apuesta del departamento por el turismo de reuniones (MICE): “Desde el departamento estamos haciendo mucho foco en el turismo de congresos y de eventos. Es un tipo de turismo que deja muchos más recursos, no solo durante el día del evento, sino también en los días previos y posteriores”.

Uno de los puntos destacados de la programación es el DW CONNECT, que se celebrará el sábado 11 por la mañana en Comarca Las Liebres, partner estratégico del evento. Allí tendrá lugar un panel de negocios de alto nivel, con la participación de Eduardo Bastitta (CEO de +Colonia), Ignacio Munyo (director de CERES), Elisa Facio (presidenta de ACDE) y Martín de Freitas (director de la Oficina de Inversiones de Colonia).

El objetivo de este encuentro es ofrecer una mirada estratégica sobre el desarrollo urbano, las oportunidades de inversión vinculadas a las ciudades inteligentes y el papel de la gobernanza y el liderazgo empresarial en un crecimiento sostenible e inclusivo.

Design Week Uruguay 2025 ha sido declarado de interés por el Ministerio de Turismo y la Intendencia de Colonia. Cuenta con el apoyo de Uruguay XXI y ha sido reconocido como evento de valor regional por el MERCOSUR.