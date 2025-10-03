El próximo sábado 4 de octubre, a partir de las 10.00, se llevará a cabo en la ciudad de Carmelo un encuentro de análisis político, del sector D Centro del Partido Nacional. El encuentro tendrá lugar en la Sociedad Criolla La Querencia.

La jornada contará con la participación de las principales autoridades del sector y de representantes del Directorio del Partido Nacional, así como legisladores, ediles y alcaldes provenientes de diferentes departamentos del país.

Durante la actividad, el consultor político y director de Equipos Consultores, Ignacio Zuasnabar, presentará un informe sobre la coyuntura política actual. Además, se prevé la exposición de informes vinculados al desempeño de los cargos de contralor que ocupa el sector, en los distintos niveles de gobierno.

El evento forma parte del proceso de articulación interna del sector D Centro, con el objetivo de analizar la situación política nacional y fortalecer la estrategia del Partido Nacional de cara al ciclo electoral.