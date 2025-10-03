PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Colonia del Sacramento — La Lista 212195 de Asamblea Uruguay – Frente Amplio expresó su preocupación por los efectos que, según indica, provoca la floración de los árboles de plátano en Colonia del Sacramento. En un comunicado difundido por su Secretaría de Prensa y Comunicación, la agrupación señala que cada primavera la ciudad se ve cubierta por la “pelusa” que desprenden estos árboles, lo que —afirman— genera molestias constantes en la población y afecta la salud de vecinos y vecinas.

De acuerdo con el texto, esta situación ocasiona alergias, problemas respiratorios e irritaciones oculares, por lo que consideran que se trata de un asunto de salubridad que requiere atención por parte de las autoridades departamentales.

En ese marco, la agrupación informó que el edil Martín Collazo presentó un pedido de informes ante el Ejecutivo Departamental con el objetivo de conocer qué acciones se están llevando adelante frente a este fenómeno. El documento incluye una serie de preguntas dirigidas a la Intendencia de Colonia, entre ellas: cuántos árboles de plátano forman parte del ornato público de la ciudad, si existen inventarios actualizados del arbolado urbano, y si se dispone de datos sobre el impacto sanitario que la pelusa de los plátanos podría estar generando en la población.

Asimismo, el edil consulta si se ha considerado implementar un plan de recambio gradual de los ejemplares más antiguos por otras especies menos perjudiciales para la salud, y si está previsto aumentar la frecuencia de limpieza de calles durante los meses de mayor presencia de polen en el aire.

La agrupación también menciona un plan piloto impulsado por la Intendencia de Montevideo, liderada por Mario Bergara, en coordinación con la Facultad de Agronomía de la Universidad de la República. Según detalla el comunicado, dicha iniciativa consiste en la aplicación de hormonas vegetales en los troncos de los plátanos para reducir su floración y, con ello, la producción de pelusa. En ese sentido, la Lista 212195 pregunta si la administración de Colonia está siguiendo esta experiencia y si sería posible implementar una medida similar en el departamento.

Por último, el pedido de informes incluye una consulta sobre la presencia de árboles de plátano en otras ciudades y localidades de Colonia, y qué medidas específicas se están adoptando en cada caso.