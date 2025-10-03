PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El intendente de Colonia, Guillermo A. Rodríguez, realizó este viernes 3 de octubre una recorrida por distintas zonas del este del departamento, donde se prevé la ejecución de obras de infraestructura vial. Las visitas incluyeron el ingreso a la ciudad de Juan Lacaze, la avenida Carminillo Mederos y el camino que une la localidad de Barker con la ciudad de Rosario.

Rodríguez estuvo acompañado por autoridades nacionales, departamentales y locales, entre ellas el senador Nicolás Viera, la diputada Cecilia Bottino, el director de Descentralización de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), José Manuel Arenas, el alcalde de Juan Lacaze, Darío Brugman, concejales del municipio, ediles departamentales y técnicos de la OPP. También participaron el director de Arquitectura de la Intendencia, Manuel Odriozola, y el subdirector de Obras, el ingeniero Héctor Anzala.

Durante la visita a Juan Lacaze, el intendente se refirió al proyecto de mejora del acceso a la ciudad, previsto en el marco del Programa de Desarrollo y Gestión Subnacional (PDGS III), que se ejecutará con apoyo de la OPP y financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Según indicó, la obra fue seleccionada durante la anterior administración y contempla una intervención integral que incluye la construcción de un puente sobre la Cañada Blanco. Esta estructura apunta a resolver los problemas de anegamientos recurrentes que afectan al barrio Libertad Este durante las lluvias intensas.



Rodríguez señaló que se trata de una obra “largamente esperada” por los habitantes de la zona y subrayó la importancia del trabajo articulado entre los distintos niveles de gobierno para llevarla adelante.

Más tarde, la delegación visitó el camino que conecta Barker con Rosario, donde está proyectada la rehabilitación de aproximadamente 14 kilómetros de traza. Se prevé la recuperación del pavimento y la aplicación de un tratamiento asfáltico doble. El intendente destacó que esta vía cumple un rol relevante para la conectividad de la población rural y para el transporte de la producción local.

Además, adelantó que en los próximos días comenzarán las tareas previstas en la ruta 50 y volvió a destacar la coordinación entre organismos como elemento clave para la mejora de la infraestructura departamental.