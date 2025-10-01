El exdiputado Daniel Bianchi falleció en la tarde de este miércoles a los 63 años, tras atravesar problemas de salud que lo habían mantenido alejado de la vida pública en los últimos años. Su deceso fue confirmado por fuentes cercanas, y generó reacciones inmediatas entre referentes políticos y figuras del departamento de Colonia, quienes expresaron sus condolencias a través de redes sociales y comunicados.

Bianchi tuvo una extensa trayectoria en la política uruguaya, tanto a nivel departamental como nacional. Inició su carrera en el Partido Colorado. Más adelante se sumó al Partido de la Gente, liderado por Edgardo Novick, convirtiéndose en una de las caras visibles de esa agrupación en el suroeste del país.

A lo largo de su carrera, combinó una fuerte presencia territorial con una participación activa en campañas y estructuras partidarias.

Luego de su salida del Parlamento, Bianchi mantuvo vínculos con la política local.

Bianchi fue parte del escenario político coloniense durante más de dos décadas. La noticia de su fallecimiento motivó mensajes de despedida por parte de dirigentes de diferentes partidos, que destacaron su compromiso con el departamento y su intensa vida pública.

Enviamos desde aquí condolencias a sus familiares y amigos.