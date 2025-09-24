Colonia del Sacramento se prepara para vivir una noche histórica: el próximo sábado 27, la legendaria banda de rock argentino La Renga se presentará en el Campus Municipal Profesor Alberto Suppici. La magnitud del evento ha llevado a las autoridades departamentales y nacionales a diseñar un operativo integral que abarcará desde la seguridad hasta el turismo.

En una conferencia de prensa realizada este martes, se dieron a conocer los detalles del dispositivo que acompañará el recital. Participaron el intendente Guillermo A. Rodríguez, el presidente de la Junta Departamental Félix Osinaga, la secretaria general Belén Rico Skerl, el jefe de Policía de Colonia, comisario general (R) Paulo Costa, y el capitán de corbeta Raúl Carneiro, junto a otros directores de áreas clave de la intendencia.

Un evento que marca un antes y un después

El intendente Rodríguez subrayó la relevancia del espectáculo no solo en términos culturales, sino como una oportunidad de impacto económico y turístico para el departamento. “Este recital marcará un antes y un después para Colonia”, afirmó. También destacó la coordinación interinstitucional como pieza clave para garantizar el éxito del evento.

Seguridad, higiene y logística: todo bajo control

La secretaria general, Belén Rico Skerl, detalló las reuniones mantenidas con organismos como Policía Caminera, Bomberos, Salud Pública, MIDES, INAU y distintas dependencias municipales. Según indicó, “la sinergia entre las partes ha sido fundamental para planificar hasta el más mínimo detalle”, con énfasis en higiene, limpieza, tránsito y alumbrado.

Un despliegue de seguridad sin precedentes

Por su parte, el jefe de Policía de Colonia, Paulo Costa, anunció que el operativo incluirá a más de 230 efectivos y contará con el apoyo de Prefectura, el Ejército Nacional, Migraciones, la Guardia Republicana y cuerpos policiales de departamentos vecinos. “Vamos a poner toda la carne en el asador”, dijo, citando incluso contactos con Interpol y la Policía Federal Argentina para recabar información relevante sobre el espectáculo.

Impacto regional

Además de la convocatoria de miles de fanáticos, se espera un importante movimiento turístico desde distintos puntos del país y de Argentina. Por ello, el área de Turismo y los sectores comerciales del departamento también están integrados al operativo.

Claves del evento:

Fecha: Sábado 27 de septiembre

Lugar: Campus Municipal Profesor Alberto Suppici

Artista: La Renga

Esperan: Miles de personas, incluyendo público argentino

Operativo: Más de 230 efectivos y múltiples organismos involucrados

Comentario editorial

Este tipo de recitales no solo representan un acontecimiento cultural de gran escala, sino que reflejan la capacidad de una ciudad de articular esfuerzos públicos y privados para garantizar la seguridad, el orden y la hospitalidad. Colonia se pone a prueba con una cita que promete ser inolvidable.